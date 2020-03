Coronavirus Covid-19: Misericordie d’Italia, “chiamati tutti a impegno e sforzo ulteriore per sostenere le nostre comunità”

“Adesso più di prima siamo chiamati tutti ad un impegno e ad uno sforzo ulteriore per sostenere le nostre comunità, le persone fragili, i nostri anziani, le persone sole e chi viene purtroppo colpito da Covid-19. Non è semplice e lo sappiamo molto bene, ma noi siamo qua, in prima linea, con ognuno di voi per sostenervi in tutti i modi possibili e tutti insieme saldi nella nostra storia e nei nostri valori sapremo trovare ancora una volta la forza di continuare ad esserci. Iddio ve ne renda merito”. È quanto affermato dal presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e delegato nazionale all’Area Emergenze delle Misericordie d’Italia, Alberto Corsinovi, alla luce delle nuove disposizioni emanate dal governo per fronteggiare l’emergenza del Covid-19. La dichiarazione è stata resa nota oggi dall’Ufficio comunicazione della Confederazione nazionale Misericordie d’Italia.