Volontariato: il 5 dicembre una staffetta di testimonianze dei volontari online

Decine di volontari da tutta Italia si alterneranno in una staffetta per raccontare la propria esperienza. Uomini e donne che in questi mesi, negli ambiti più diversi, hanno donato il loro tempo per rimanere accanto alle persone più fragili e per rispondere ai bisogni emergenti delle comunità. Dal loro impegno, in questa epoca di grande sofferenza, hanno anche tratto nuove idee per il “volontariato del futuro”. Sono i protagonisti dell’evento on line organizzato da Forum Nazionale del Terzo Settore, Csvnet e Caritas italiana per sabato 5 dicembre, nella Giornata internazionale del volontariato. L’incontro si svolge, dalle 10 alle 13, in diretta Facebook. Un’iniziativa che gli organizzatori intendono come “costituente”, aperta al contributo di tutti e che percorrerà l’intero anno.

“Volontariato, insieme possiamo” è il titolo della mattinata che riprende lo slogan “Together we can through vounteering” lanciato dall’Onu per questa edizione e dedicato al ruolo dei volontari di tutto il mondo durante la pandemia. Il programma si aprirà con gli interventi di Claudia Fiaschi (portavoce del Forum), Stefano Tabò (presidente di Csvnet) e don Andrea La Regina (responsabile macro progetti di Caritas italiana). Le testimonianze dei volontari saranno divise in tre blocchi, intervallati dagli interventi di Luca Gori (università S. Anna di Pisa), Paolo Pezzana (università Cattolica di Milano) e Andrea Volterrani (università Tor Vergata di Roma). La conduzione è affidata a Elisabetta Soglio, caporedattrice di “Buone notizie, inserto settimanale del Corriere della Sera, e a Stefano Arduini, direttore di Vita.