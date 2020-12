Giuseppe Dalla Torre: Nocilla (Ugci), “persona autorevole che ha dato un grande contributo allo sviluppo storico e sociale del nostro Paese”

“Una persona autorevole e aperta alle opinioni degli altri. Non vada perso quello che Giuseppe Dalla Torre ha dato a questo Paese perché, oltre alla sua competenza in ambito giuridico e canonistico, ha compiuto una indefessa attività culturale e di giornalista”. A tracciare un profilo dell’ex rettore della Lumsa, deceduto ieri, è stato Damiano Nocilla, presidente dell’Unione giuristi cattolici italiani, incarico ricoperto in passato dallo stesso Dalla Torre. Intervenendo al webinar “Emergenza natalità: quali idee per il futuro?” organizzato dall’Ugci di Cosenza, Nocilla ha ricordato: “Dalla Torre ha dato un grande contributo allo sviluppo storico e sociale del nostro Paese partecipando a opere di carità e a servizio dalla Santa Sede, tanto che possiamo dire essere stato un uomo dalle attività multiformi”. Rivolgendosi ai partecipanti all’incontro on line, Nocilla ha esortato i giuristi, “sull’esempio di Dalla Torre, a incidere sulla società civile per contrastare l’ondata di secolarizzazione e per far valere le ragioni sociali che ci inducono a non trascurare i valori cristiani”.