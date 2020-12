Vigili del fuoco: Lamorgese (min. Interno), “anche durante l’emergenza epidemiologica hanno dato prova dell’impagabile generosità ed abnegazione”

“Il più vivo e riconoscente apprezzamento per l’opera quotidianamente prestata, con elevata professionalità ed encomiabile dedizione”. È quanto ha espresso il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rivolgendosi ai Vigili del Fuoco in occasione della festa di santa Barbara.

“I Vigili del Fuoco rappresentano non solo uno straordinario apparato di soccorso pubblico, ma anche un elemento di orgogliosa certezza per il Paese, simbolo di valori e comportamenti che si tramandano nel tempo ed alimentano la considerazione dei cittadini e delle Istituzioni”, ha proseguito la titolare del Viminale, secondo cui “in tutti gli scenari di rischio in cui sono chiamati a intervenire, i Vigili del Fuoco assicurano una risposta operativa sempre pronta ed efficace”. “Anche durante l’emergenza epidemiologica che così duramente ci sta impegnando, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha dato prova dell’impagabile generosità ed abnegazione di tutte le sue articolazioni, dimostrando grande sensibilità e comunanza di intenti”, il tributo di Lamorgese, che ha voluto rivolgere “a tutti e a ciascuno” il “ringraziamento per essere stati costantemente al fianco della nostra gente, profondendo, come sempre, un impegno generoso e infaticabile”.

“Mai come oggi, nella severità del momento che stiamo vivendo, si avverte l’esigenza di accrescere la fiducia nel futuro, e il quotidiano operare dei Vigili del Fuoco, testimonianza viva delle virtù e delle qualità che essi incarnano, rappresenta un riferimento costante per l’intera comunità nazionale”, ha continuato il ministro dell’Interno, dedicando anche “un pensiero deferente e commosso a coloro che si sono spinti, nell’adempimento del dovere, fino all’estremo sacrificio, e a quanti, della grande famiglia dei Vigili del Fuoco, hanno perso la vita a causa della pandemia”.