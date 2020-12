Vigili del fuoco: mons. Perego (Ferrara), “uomini che hanno scelto il coraggio della prossimità”. “Vostra azione è vita, è per la vita”

“Santa Barbara vi protegga nel vostro agire come uomini che hanno scelto il coraggio della prossimità a chi vive una situazione di pericolo e di sofferenza, di privazione e di distruzione attorno a sé”. Questa l’invocazione con cui l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. Gian Carlo Perego, ha concluso l’omelia pronunciata nella celebrazione che ha presieduto oggi nella basilica di San Francesco in occasione della festa di santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. “In questo tempo non facile – il tributo dell’arcivescovo – la vostra opera a favore delle persone e dei beni, nonostante le limitazioni, è cambiata e anche cresciuta nell’interesse delle nostre comunità, che vi apprezzano e vi sentono vicini”.

Nella sua riflessione, mons. Perego si è soffermato anche sui cambiamenti che interessano la società odierna: quelli “climatici che nascono dallo sfruttamento della terra, i cui danni come Vigili del fuoco siete spesso chiamati a limitare”; quelli “che riguardano la mancanza della cura delle persone, talora abbandonate e sole”; quelli “di atteggiamenti: si preferisce la violenza alla pace, lo scontro alla mediazione”. “Santa Barbara – ha ammonito – scegliendo la vita cristiana fino a dare la vita per seguire il Signore ha scelto uno stile di vita alternativo”. E, dopo aver citato le parole di Papa Francesco nella Laudato si’, l’arcivescovo ha sottolineato come “la vostra azione e il vostro impegno per la cura della casa comune, intervenendo in centinaia di situazioni diverse, tutte che riguardano la nostra città e il nostro territorio ferrarese, speriamo si traducano in una responsabilità comune per questa nostra terra che ha bisogno di essere salvaguardata per vedere dare un futuro alle nuove generazioni”. “La vostra azione, cari Vigili del fuoco, può essere educativa a una responsabilità di tutti nei confronti della nostra casa comune: per evitare – ha affermato – atteggiamenti irresponsabili, per aiutare a rispettare le regole, per rendere attenti ai beni comuni”. “La vostra azione è vita, è per la vita. La vostra azione in alcune circostanze costituisce una protezione, come la torre di Santa Barbara: che protegge, libera, salva”, ha evidenziato Perego.