Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, Rt medio pari a 0,91. Migliora l’attività di tracciamento

Questa settimana si osserva una diminuzione significativa dell’incidenza a livello nazionale (dati flusso Iss) negli ultimi 14 giorni (590,65 per 100mila abitanti nel periodo 23/11/2020-29/11/2020 vs 706,27 per 100mila abitanti nel periodo 09/11/2020-22/11/2020), sebbene questa rimanga a livelli molto alti. Lo rivela il report del monitoraggio sulla situazione Covid-19 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità relativo al periodo 23-29 novembre 2020.

Nel periodo 11-24 novembre 2020, sottolinea il report, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,79-1,08). Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni/PPAA. Di queste, 15 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità. In 14 Regioni/PPAA non sono state riportate allerte di resilienza dei servizi sanitari assistenziali, un calo significativo rispetto alle ultime settimane. Nelle rimanenti 7 Regioni/PPAA, due riportano molteplici allerte di resilienza.

Si continua a osservare una diminuzione nel numero di casi non riconducibili a catene di trasmissione note (62.617 vs 77.541 della settimana precedente), questo dato, insieme all’aumento osservato nella percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti (24,7% vs 17,1% la settimana precedente), suggerisce un miglioramento dell’attività di tracciamento stessa. Questa settimana, evidenzia infine il report, si osserva anche un calo nella percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (30,2% vs 34,9% la settimana precedente).