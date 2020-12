Diocesi: Milano, questa sera il “Discorso alla città e alla diocesi” dell’arcivescovo Delpini

“Tocca a noi, tutti insieme”: è il titolo del “Discorso alla città e alla diocesi” che l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, pronuncerà questa sera alle ore 18 nella basilica di Sant’Ambrogio, durante i vespri per la solennità del patrono della città. Il Discorso alla città sarà trasmesso in diretta televisiva su RaiTre a cura della Tgr Lombardia, a partire dalle 18.05; diretta audio su Radio Marconi, Radio Mater e sul portale diocesano www.chiesadimilano.it; su Twitter dal profilo @chiesadimilano. Nei prossimi giorni l’arcivescovo Delpini presiederà la messa nella quarta di Avvento, domenica 6 dicembre alle ore 17.30 in duomo, il pontificale nella solennità del santo patrono lunedì 7 dicembre alle ore 10.30 nella basilica di Sant’Ambrogio, il pontificale nella solennità dell’Immacolata Concezione, martedì 8 dicembre alle ore 11 in duomo. Le celebrazioni in duomo (IV di Avvento e Immacolata) saranno trasmesse in diretta su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Mater, www.chiesadimilano.it e youtube.com/chiesadimilano.