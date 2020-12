Natale 2020: Salesiani, l’Avvento giovane “Attendi, vivi e sogna” insieme alla figura di Giuseppe

Per l’inizio dell’Avvento e del nuovo anno liturgico, le équipe di Pastorale giovanile delle Ispettorie dell’Italia Meridionale dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice (Fma), con il Movimento Giovanile Salesiano (Mgs), hanno progettato un cammino con i giovani attraverso la rete, che utilizza anche le tradizionali piattaforme digitali. È nato così “Avvento Giovane – wait and live the dream” (attendi, vivi e sogna), che ha avuto inizio sabato scorso, 28 novembre, vigilia della prima domenica d’Avvento. “Sede” del primo incontro la piattaforma di “Google Meet”: dopo le esperienze, di “QuaresimaViva 2020” e del “GioCat” svoltesi online durante il lockdown, il Movimento giovanile salesiano ha deciso di riproporre il cammino d’Avvento in una versione che vede ancora tutti “connessi” da casa. Il progetto si svilupperà nelle quattro domeniche di Avvento ed è pensato affinché ogni giovane possa compiere il proprio cammino in base alle sue esigenze e ai suoi impegni. Un format elastico a misura di pandemia, che avrà come filo guida la figura di Giuseppe di Nazareth, personaggio biblico troppo spesso trascurato. Ogni settimana viene inviato un link agli iscritti contente un video sul tema settimanale, che si fonderà su quattro parole-chiave relative a Giuseppe: desiderio, speranza, chiamata e risposta. Ogni partecipante avrà la possibilità di scegliere come vivere il tema proposto all’interno della “sua settimana”: con letture, canzoni, domande di riflessione fino a richiedere un incontro “faccia a faccia” con salesiani e Fma che hanno dato la loro disponibilità, o ancora prenotarsi per i gruppi di condivisione che si terranno il sabato mattina o la domenica pomeriggio. L’ultimo incontro, su piattaforma online, è previsto per il giorno 23 dicembre.