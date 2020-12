Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, a rischio moderato 16 Regioni/PA. Ancora alto l’impatto sui servizi assistenziali

L’epidemia in Italia seppur mantenendosi grave a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali, “continua a mostrare una riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente e questo è un segnale di efficacia delle misure di mitigazione introdotte. Nella maggior parte del territorio la trasmissibilità è compatibile con uno scenario di tipo 1, con tutte le Regioni/PA, tranne 5, con un Rt puntuale nel suo valore medio minore di uno”. È quanto emerge dal report del monitoraggio sulla situazione Covid-19 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità relativo al periodo 23-29 novembre 2020.

Nella settimana di monitoraggio si osserva una riduzione generale del rischio complessivo, con la maggior parte delle Regioni/PA a rischio moderato e, per la prima volta dopo sette settimane, due a rischio basso.

In particolare, 16 Regioni/PA sono classificate a rischio moderato di una trasmissione di Sars-CoV-2. Di queste, 5 hanno una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l’attuale trasmissibilità. Due Regioni, prosegue il report, sono classificate a rischio basso e 3 a rischio alto (una Regione è considerata a rischio alto a titolo precauzionale in quanto non valutabile in modo attendibile per completezza del dato di sorveglianza insufficiente al momento della valutazione anche per la stima dell’Rt).

Tutte le Regioni/PA, tranne 3, hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario di tipo 1. Le rimanenti Regioni hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo 2. Nelle Regioni/PA con un’alta probabilità di passaggio alla classificazione di rischio alto si suggerisce di valutare attentamente l’opportunità di adottare, anche a livello sub-regionale, ulteriori misure di mitigazione previste per il proprio livello di rischio nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con circolare del ministero della Salute del 12 ottobre scorso.