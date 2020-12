Coronavirus Covid-19: Colombia: oggi la Chiesa invita tutti a pregare per la salute dei malati

Oggi, venerdì 4 dicembre, il Segretariato permanente dell’episcopato colombiano (Spec) invita tutti i cattolici e le persone di buona volontà a unirsi alla preghiera per i malati in Colombia e nel mondo affetti da Covid-19 o da qualsiasi altra malattia.

Allo stesso tempo, lo Spec apprezza che in tutte le eucaristie, rosari e preghiere di questo venerdì sia inclusa l’intenzione per la salute di monsignor Óscar Urbina Ortega, arcivescovo di Villavicencio e presidente della Conferenza episcopale colombiana, positivo per Covid, che nel suo ricovero in ospedale sta facendo progressi verso la guarigione.

Viene inoltre richiesta la preghiera per la salute di vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, collaboratori della Chiesa e tutte le persone colpite dal Coronavirus, nonché per coloro che in questo periodo di pandemia stanno affrontando altri tipi di malattie.

La Chiesa colombiana invita anche a esprimere le proprie preghiere sui social network utilizzando l’hashtag #OremosJuntos.

“Comprendiamo l’angoscia e l’incertezza che i malati possono provare a causa del Covid-19 o di qualsiasi altra malattia che viene sofferta in questi tempi critici per l’umanità. È anche comprensibile ‘il calvario’ che soffrono i parenti e gli amici dei malati. Per questo motivo, vogliamo che sentano la Chiesa vicina e molto impegnata nei loro confronti attraverso la preghiera”, ha detto mons. Elkin Fernando Álvarez Botero, vescovo eletto di Santa Rosa de Osos e segretario generale della Conferenza episcopale della Colombia (Cec).