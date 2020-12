Spiritualità: Giubileo Lauretano, il 9 dicembre accendere una candela in ricordo della venuta della Santa Casa. Il 12 giugno 43° Pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto

Ogni anno, il 9 dicembre si festeggia la “Veglia della Venuta” per ricordare il lungo viaggio della Santa Casa, abitata da Maria, Gesù e Giuseppe, da Nazareth a Loreto, sul colle dove oggi sorge il santuario. Lo ricorda un comunicato diffuso dagli “amici del Comitato Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto”. Nella tradizione, fin dal ‘600, ricorda la nota, “in questa notte si accendevano i fuochi nelle campagne. Davanti alle domande e alla paura che caratterizzavano anche quel tempo, l’arrivo della Santa Casa era percepito come un segno che Dio ridesta la speranza. Con i fuochi si voleva quasi indicare la strada, tanto era il bisogno di stabilire un nesso tra la propria vita e la Madonna, ‘di speranza fontana vivace’”.

Da diversi anni, rammentano gli “amici del Comitato Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto”, “abbiamo riproposto questo gesto, accendendo insieme un grande falò in piazza a Macerata e in altre città. Quest’anno non sarà possibile, per le ragioni legate all’emergenza sanitaria”. In comunione con l’arcivescovo di Loreto e il vescovo di Macerata, “anche in occasione del Giubileo Lauretano 2019-2021, abbiamo allora pensato di proporre a tutti, in Italia e nel mondo, il prossimo 9 dicembre alle ore 19 di accendere una candela o un lume (o un fuoco in campagna, se possibile), recitando in famiglia o personalmente le Litanie Lauretane, integrate con le nuove invocazioni aggiunte da Papa Francesco, e poi esporre il lume alla finestra, per far memoria di quel punto preciso in cui l’impossibile è accaduto: il Mistero, che è all’origine di noi in questo istante, ha preso una forma umana, attraverso il sì di una ragazza”. Con questo gesto semplice, “alla portata di tutti, domandiamo di essere disponibili ad accogliere Gesù che viene, chiedendo alla Madonna il coraggio di attraversare questi tempi difficili, come ci ha proposto Papa Francesco nella telefonata dello scorso 13 giugno”. Infine, la nota annuncia che “la data del 43° Pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto sarà sabato 12 giugno 2021”.