Editoria: Torvaianica, questa sera si presenta “Papa Francesco. Come l’ho conosciuto io” di Lucio Brunelli

È in programma oggi alle 18, in diretta streaming, un incontro sul libro “Papa Francesco. Come l’ho conosciuto io” del giornalista romano Lucio Brunelli. A promuovere e ospitare l’evento, che sarà moderato dal presidente dell’Associazione Web cattolici italiani Fabio Bolzetta, è la parrocchia Beata Vergine Immacolata di Torvaianica, nel comune di Pomezia (Rm). “Ritengo che questo tempo abbia bisogno di seminare buone notizie nella Chiesa e sulla Chiesa – spiega al Sir don Andrea Conocchia, parroco della Beata Vergine Immacolata –. Il testo di Brunelli si inserisce su questa scia e rappresenta un segno di grande affetto, comunione e preghiera per Papa Francesco, la sua persona e il suo universale ministero”. L’esperienza pluridecennale di Lucio Brunelli come vaticanista in Rai e poi da direttore del Tg di Tv2000 offre un ritratto diretto di Papa Bergoglio, che l’autore ha conosciuto e frequentato fin dai tempi in cui era cardinale a Buenos Aires. “Vogliamo nutrirci come persone da una riflessione che propone qualcosa di ‘altro’ e di ‘oltre’ alla nostra comunità parrocchiale. Sostare sulle pagine scritte da Brunelli e insieme a lui vuole essere un modo diverso per camminare ed essere vicini a Papa Francesco, un faro che riscalda la Chiesa e tutta l’umanità provata dalla pandemia”. L’incontro di oggi sarà accessibile solo via web, sulla pagina Facebook della parrocchia Beata Vergine Immacolata. Il libro potrà però essere acquistato in parrocchia, al termine delle messe festive di domani e domenica.