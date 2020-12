VatiVision: rinnovata l’App su TimVision e novità in catalogo

VatiVision rinnova la sua App su TimVision. “Un aggiornamento che, oltre a migliorare l’esperienza di visione per l’utente, consentirà di acquistare e noleggiare i contenuti direttamente dal decoder TimVision Box”. Lo annuncia con una nota il team di VatiVision, che segnala anche la possibilità, grazie alla nuova versione dell’App, per gli utenti di noleggiare o acquistare direttamente dal TimVision Box la vasta offerta di contenuti di carattere culturale, artistico e religioso ispirati al messaggio cristiano. Inoltre, sempre tramite il TimVision Box, sarà possibile guardare i contenuti acquistati o noleggiati precedentemente su www.vativision.com.

Anche il catalogo di VatiVision è in continuo aggiornamento, tra le novità, la raccolta dedicata a Papa Francesco che contiene documentari sulla vita di Bergoglio, tra i quali spicca per completezza di sguardo “Francesco, La rivoluzione dell’uguaglianza”, e la ricca selezione natalizia a cominciare dal “Cofanetto Beato Acutis” con due documentari sulla vita e le opere del giovane Carlo e una serie di reportage originali realizzati a margine della cerimonia di beatificazione, avvenuta il 10 ottobre scorso ad Assisi. Nell’elenco anche “Tutto il mondo fuori”, con il cappellano del carcere di Padova, don Marco Pozza: un’opera consigliata anche dalla Cei nel cammino pastorale dell’Avvento. Da segnalare, inoltre, il documentario in anteprima esclusiva intitolato “Un luogo, una carezza” sulla costruzione della cappella dell’Ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII che racconta la nascita di un simbolo di luce e speranza attraverso l’arte sacra nella città italiana più colpita dalla pandemia.