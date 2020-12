Presepi: Milano, mostra organizzata dai frati Cappuccini missionari nella sede della Regione Lombardia

Si svolge a Palazzo Lombardia di Milano una mostra di presepi etnici dei frati Cappuccini missionari. “La prima grande mostra dedicata al presepe etnico si era tenuta nel 2018 a Milano nel Convento dei Cappuccini missionari di piazzale Cimitero Maggiore e aveva riscosso un grande successo di pubblico e di media”, spiega una nota. “Per le feste 2020, alcune tra quelle più curiose natività sono state scelte per portare lo spirito natalizio e un messaggio universale di pace e fraternità nel cuore di Milano in uno dei luoghi simbolo del capoluogo e di questo 2020. Lungo le vetrate degli ingressi di Palazzo Lombardia, sede della Regione, è infatti possibile ammirare alcuni di questi capolavori. Ma non è tutto. Al 35° esimo piano, infatti, là dove hanno sede gli uffici del presidente è stato allestito un presepe tradizionale dei frati Cappuccini missionari”. Dal Messico arriva una composizione di 9 personaggi in argilla che vestono i colori e gli abiti tipici del Paese di provenienza. È invece originario dell’Altipiano del Lago Titicaca, il presepe, realizzato sempre in argilla, di 7 figure che rimandano agli usi e costumi dei territori andini tra Perù e Bolivia. Dal Medioriente arrivano 5 personaggi in resina, latta e stoffa. Gli abiti sono ricchi, con gioielli, decorazioni in oro e fiori. Dalle Filippine, infine giungono 6 pezzi in carta, legno e paglia, realizzati con fogli di giornale arrotolato. Non manca l’Italia, dove è nata la tradizione stessa del presepe, inaugurata da san Francesco nel 1223, a Greccio.