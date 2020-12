Legalità: Dipartimento della pubblica sicurezza e associazione Libera firmano Protocollo d’intesa

(foto Polizia di Stato)

Il capo della Polizia Franco Gabrielli e don Luigi Ciotti hanno firmato un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e l’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. Un’intesa che – spiega un nota – “ha come obiettivo quello di favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze, anche come strumento per migliorare e pianificare la formazione e l’aggiornamento del personale della Polizia di stato”. L’associazione Libera, come si legge sul sito della Polizia di stato, collaborerà con le Autorità di pubblica sicurezza, attraverso la propria rete sul territorio, “segnalando eventuali criticità sui temi della sicurezza, con particolare riguardo alla gestione dei beni confiscati. Inoltre promuoverà iniziative, incontri e formazione in favore di studenti e cittadini, per favorire la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, incentivando la diffusione della cultura della legalità e del contrasto alle associazioni di tipo mafioso”.