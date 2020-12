Natalità: De Palo (Forum Famiglie), “tra cashback e lotteria scontrini, scommettiamo che l’anno prossimo ci saranno meno figli?”

“Cinque miliardi di euro in due anni in Bilancio per cashback e lotteria degli scontrini. E nessun Piano per il rilancio della natalità nel Recovery Plan. Visti i dati Istat di oggi, l’unica cosa su cui scommettiamo è che il prossimo anno ci saranno ancora meno nascite”: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commentando i dati Istat sulla natalità 2019 rispetto al 2018.

“Siamo il Paese delle non-nascite – prosegue il presidente del Forum Famiglie – con un tasso di fecondità sceso a 1,27, quando le famiglie desidererebbero almeno due figli. Ovvio che continuino a crollare: la seconda causa di povertà è la nascita di un bambino. Andando avanti così rischiamo di ‘restringerci’. Ma dobbiamo dirci con sincerità che sarebbe frutto di una scelta politica, non del caso. L’opportunità di investire 209 miliardi di euro non capiterà mai più: chi non ha il coraggio di metterne una parte sulla natalità dovrà poi spiegare al Paese il crollo della sanità pubblica, del sistema pensionistico, dell’economia, del lavoro. È adesso il momento di cambiare il destino demografico nazionale. Domani sarà tardi. Già ora c’è un nipote ogni cinque nonni. Con le nascite avviate a scendere sotto quota 400 mila in un anno, serve un Piano per la natalità. In gioco non c’è solo la credibilità del Paese. C’è la scelta della sua stessa sopravvivenza”, conclude De Palo.