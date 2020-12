Sanità: Sileri: (vice min. Salute), “aumentare gli investimenti per il contrasto all’obesità”

“Aumentare gli investimenti sulle politiche di contrasto all’obesità, puntando sulla formazione, sulla prevenzione e sulla chirurgia. Questo il messaggio lanciato questa mattina dal vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto in videoconferenza al Congresso nazionale della Sicob, Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche. “Negli anni passati – ha spiegato Sileri – c’è stata una sottovalutazione del problema dell’obesità, ma i numeri sono rilevanti: in Italia il 25% dei minori ha problemi di peso, una percentuale che arriva a sfiorare il 50% tra gli adulti. L’obesità è il secondo fattore di rischio evitabile per l’insorgenza del cancro. È necessario attuare strategie di formazione e di prevenzione. Serve una formazione che possa estendersi oltre la scuola di specializzazione. I tagli degli ultimi anni hanno determinato un arretramento a cui far fronte con maggiori investimenti”. La chirurgia risolutiva, ha proseguito il vice ministro, “rappresenta il trattamento in assoluto migliore, con ottimi risultati in termini di sopravvivenza. Ma sulla tecnologica e sulla robotica negli ultimi anni siamo rimasti indietro: alcuni ospedali hanno avuto il salto tecnologico auspicato, altre strutture no. Serve personale, che deve essere adeguatamente formato, e una maggiore connessione con il territorio. Stiamo cercando di colmare un gap, che ancora esiste, sul quale molto importanti potranno essere le risorse che arriveranno con il Recovery Fund”.