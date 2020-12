Ue-Africa: investimenti per 82 milioni in sei nuovi progetti di sviluppo, sicurezza alimentare, ecosistemi, modernizzazione

L’Ue ha annunciato oggi uno stanziamento di 82,5 milioni per finanziare sei nuovi progetti nell’ambito del programma panafricano, “al fine di rafforzare la cooperazione con l’Africa in molteplici settori, tra cui la gestione sostenibile delle risorse, l’integrazione regionale e il commercio, il trasporto aereo e la digitalizzazione”. Molti dei nuovi progetti “condividono l’uso innovativo di tecnologie digitali o applicazioni spaziali, come le immagini satellitari, per contribuire alla crescita economica sostenibile e all’azione per il clima in Africa”. Jutta Urpilainen, commissaria per i Partenariati internazionali, afferma: “Stiamo intensificando il nostro partenariato di lunga data con l’Africa dando slancio al programma panafricano. L’uso versatile della tecnologia satellitare contribuisce non solo alla costruzione di ecosistemi resilienti e al mantenimento di un uso sostenibile del suolo, ma anche a trasporti aerei più sicuri. Insieme ai nostri partner africani stiamo sfruttando le tecnologie digitali per dare priorità al clima e alla crescita economica sostenibile”. Nell’ambito del programma panafricano, l’Ue sosterrà vari progetti nei quali investire lo stanziamento finanziario: zona continentale di libero scambio per l’Africa; sicurezza alimentare e sorveglianza degli ecosistemi utilizzando la tecnologia spaziale; gestione e governance sostenibili delle risorse naturali utilizzando dati geoscientifici; digitalizzazione e condivisione delle conoscenze; infrastrutture aeronautiche più sicure che utilizzano sistemi satellitari; modernizzazione dei sistemi di navigazione aerea.