Coronavirus Covid-19: America Latina e Caraibi, nel 2020 Pil calato del 7,7%. Aumenta la disoccupazione. Nel prossimo anno crescita moderata

Quella dell’America Latina e Caraibi è la regione più colpita dagli effetti della pandemia tra le parti del mondo in via di sviluppo, con un calo del Pil del 7,7% (che diventa del 10,8% se si esclude dal computo la Guyana, la cui economia ha avuto secondo i dati ufficiali un anomalo rimbalzo del 30%). Lo afferma la Cepal, la Commissione economica dell’Onu per l’America Latina e i Caraibi, nel rapporto “Bilancio preliminare dell’economia di America Latina e Caraibi nel 2020”. Si legge nella pubblicazione: “le debolezze e le lacune strutturali storiche della regione, il suo spazio fiscale limitato, la scarsa copertura e il basso accesso alla protezione sociale, l’elevata informalità del lavoro, l’eterogeneità produttiva e la bassa produttività sono fondamentali per comprendere la portata degli effetti della pandemia nelle economie della regione, le loro difficoltà nell’attuazione di politiche per mitigare questi effetti e le difficoltà nell’intraprendere una riattivazione economica sostenibile e inclusiva”. Infatti, prima della pandemia, la regione mostrava già una crescita economica bassa: in media lo 0,3% nel sessennio 2014-2019, e nel 2019 un tasso di crescita dello 0,1%. Ma la pandemia ha portato con sé “la peggiore crisi economica, sociale e produttiva che la regione ha vissuto negli ultimi 120 anni, e in un calo del 7,7% del Pil regionale. Questa contrazione dell’attività economica è stata accompagnata da un aumento significativo del tasso di disoccupazione, che dovrebbe attestarsi intorno al 10,7%, un forte calo della partecipazione alla forza lavoro e un notevole aumento della povertà e della disuguaglianza”.

Le economie in maggiore calo sono il Venezuela (-30%), le piccole isole caraibiche che vivono di turismo (con tassi che oscillano da un calo del 12% a un crollo del 26%), il Perù (-12,9%), Panama (-11%), Argentina (-10,5%), Messico ed Ecuador (-9%). Tuttavia, le proiezioni di crescita per le economie dell’America Latina e dei Caraibi nel 2021 sono positive, anche se esse dipendono dal successo delle campagne di vaccinazione e prescindono dagli effetti di eventuali altre ondate della pandemia.