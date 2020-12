Diocesi: Caritas Bolzano, un pensiero natalizio agli operatori dei servizi cimiteriali come “segnale di riconoscenza”

“Un segnale di riconoscenza per chi si prende cura dei nostri cari defunti e dell’importanza che questo compito ha sul modo di affrontare il lungo e spesso in questo momento difficile percorso del lutto da parte di chi perde una persona cara”. Lunedì 21 dicembre, alle ore 12 presso il cimitero di Bolzano, una delegazione del Servizio Hospice della Caritas consegnerà agli operatori dei servizi cimiteriali di Bolzano un piccolo pensiero di riconoscenza per il lavoro svolto in questi mesi difficili di pandemia. “La disponibilità, la gentilezza e l’ascolto che si trova quando ci si reca al cimitero non sono e non devono essere dati per scontati”, spiega la responsabile del Servizio Hospice, Agnes Innerhofer, in una nota diffusa oggi. “Le restrizioni imposte dal coronavirus ai riti funebri e alle visite cimiteriali – prosegue – hanno messo alla dura prova molte persone in questo anno: affrontare il lutto e la perdita di persone care da soli è stato ancora più difficile. Durante queste feste natalizie si sentirà maggiormente il peso della perdita dei propri cari e sarà ancora più sentita la necessità di trovare nel luogo del cimitero quel segno di vicinanza e umanità che finora gli addetti comunali di questo importante servizio hanno mostrato di saper dare alla cittadinanza di Bolzano” aggiunge Innerhofer.