Salute: Piccola Casa Divina Provvidenza, Mauro Franco è il nuovo direttore sanitario dell’Ospedale Cottolengo di Torino

Oggi, lunedì 21 dicembre, il padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza, don Carmine Arice, e la superiora generale delle suore del Cottolengo, madre Elda Pezzuto, insieme al direttore generale dell’Ospedale Cottolengo, Gian Paolo Zanetta, e alla vicedirettrice, suor Elisabetta Carello, hanno presentato ai dirigenti medici e ai coordinatori infermieristici del presidio ospedaliero torinese di via Cottolengo 9 il nuovo direttore sanitario, Mauro Franco, classe 1963, fino ad oggi dirigente presso la Città della Salute e della Scienza di Torino.

Padre Arice, nel ringraziare il direttore sanitario uscente, Roberto Russo, per il lavoro profuso con dedizione negli ultimi anni, ha evidenziato gli obiettivi dell’Ospedale Cottolengo, comuni alla direzione generale e sanitaria: “In primo luogo il perseguimento degli obiettivi carismatici: l’ospedale della Piccola Casa della Divina Provvidenza ha senso nella misura in cui si sforza di continuare la mission di san Giuseppe Benedetto Cottolengo che è quella di annunciare il Vangelo attraverso la cura integrale della persona; in secondo luogo lo sviluppo del presidio ospedaliero con competenza e qualità dell’offerta che viene data ai pazienti; e, in ultimo, il sostegno di un percorso che punti alla sostenibilità per assicurare un futuro all’ospedale”.