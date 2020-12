Italia-America Latina: ciclo di incontri promosso da Regione Lombardia e Ispi. “Importanti relazioni economiche e politiche”

“La crisi innescata dal coronavirus ha rappresentato per l’America latina e i Caraibi un moltiplicatore e acceleratore di altre crisi, di diversa natura e intensità, ma l’area resta al centro degli interessi dell’Italia non solo per gli investimenti e gli interscambi già esistenti, ma anche per le prospettive future”. Questa, in estrema sintesi, l’analisi da cui muove una iniziativa promossa dalla Regione Lombardia, in collaborazione con l’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi): un ciclo di incontri incentrati sul continente sudamericano per “sottolineare l’importanza delle relazioni economiche e politiche” con quella regione del mondo, “anche e soprattutto in periodi difficili come quello che stiamo vivendo” e per identificare “le opportunità di rilancio e consolidamento degli interscambi dopo la pandemia”, spiegano gli organizzatori. Un incontro virtuale – intitolato “Opportunità per ripartire: gli accordi commerciali con l’America centrale e i Caraibi” – si svolgerà il 13 gennaio 2021 (alle 15 sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito dell’Ispi). Nell’elenco dei relatori ci sono Alan Christian Rizzi, sottosegretario con delega ai rapporti con le delegazioni internazionali, Regione Lombardia, Mario Cimoli, segretario esecutivo aggiunto, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Adrián Bonilla, direttore esecutivo Fondazione Eu-Lac, Andrea Canepari, ambasciatore d’Italia in Repubblica dominicana, Michelangela Vismara, Console Onorario del Commonwealth delle Bahamas. Un primo incontro, dedicato agli “scenari politici ed economici dopo la pandemia” è disponibile su https://youtu.be/mydLZK6t23M; il terzo, a febbraio, si occuperà di “accordi commerciali con i Paesi dell’America del sud e il Messico”.