Eurostat: comunicare in Europa. All’Islanda il record dei prezzi per beni e servizi. In Italia costi inferiori alla media Ue

Il Belgio e la Grecia sono i Paesi che nel 2019 hanno registrato i prezzi più alti rispetto a un “paniere” creato da Eurostat in cui è compreso ciò che è legato alla comunicazione (apparecchiature telefoniche, costi di accesso a internet, poste e telecomunicazioni): in particolare in Belgio i costi del comunicare sono stati del 76% più alti rispetto alla media europea; per la Grecia del 75%. Dall’altra parte della scala, c’è la Romania dove gli stessi mezzi e servizi sono costati il 62% in meno, seguita dalla Polonia (- 59% rispetto alla media europea). Anche in Italia i costi del comunicare sono stati inferiori alla media europea (-12,5%). Il posto in assoluto sul continente europeo dove comunicare costa di più, è l’Islanda dove i beni e servizi hanno complessivamente un costo del 111% superiore alla media europea. Un grafico interattivo di Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/pricelevels/pricelevels_2019/) mostra in modo molto immediato i costi di una serie di beni in ciascun Paese (dal cibo alla cultura, dai trasporti agli affitti o l’abbigliamento) rispetto alla media europea. Così l’Italia appare come un Paese dove i costi viaggiano intorno alla media europea, a parte le telecomunicazioni, meno costose, il cibo, 10% in più della media europea, ma soprattutto i mobili: in Italia arredare casa è tra gli Stati più dispendiosi d’Europa.