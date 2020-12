Coronavirus Covid-19: Caritas Oppido Mamertina-Palmi, in un report la fotografia dei gravi effetti economici e sociali dell’attuale crisi sanitaria

“Tendi la tua mano al povero”. È il titolo scelto per il report “Povertà e Covid” della Caritas diocesana di Oppido Mamertina–Palmi, che riprende lo slogan della quarta Giornata mondiale dei poveri.

Come recita una nota stampa, il direttore, Cecè Alampi, evidenzia che il report “restituisce una fotografia dei gravi effetti economici e sociali dell’attuale crisi sanitaria legata alla pandemia da Covid-19”, sottolineando “l’elemento fondamentale del servizio di carità: l’amore per l’altro e la persona”. “In questo tempo inedito – si legge ancora nel report – gli interventi della Caritas diocesana sono stati numerosi e diversificati tra cui la distribuzione degli alimenti, trasformata in consegna di pacchi a domicilio o pasti caldi, il sostegno psicologico, un ascolto di prossimità che va tuttavia in parallelo con i nuovi servizi telefonici, la consegna dei medicinali”. La Caritas diocesana evidenzia che “il lockdown ha certamente favorito una grave recessione economica che è diventata terreno fertile per la nascita di nuove forme di povertà”. Un quadro complessivo dell’attività svolta lo ha dato anche il bilancio delle entrate e delle uscite del magazzino territoriale di stoccaggio dei prodotti alimentari di Gioia Tauro, “con un incremento nel numero dei pacchi distribuiti da 5.000 nel mese di marzo 2020 a 8.000 nel mese di aprile 2020”.