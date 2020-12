Natale 2020: Figc, 650 pandori e panettoni in dono ai piccoli pazienti dell’Ospedale Bambino Gesù

Continua la collaborazione tra Ospedale pediatrico Bambino Gesù e Federazione italiana giuoco calcio (Figc). In occasione delle festività natalizie, infatti, la Figc – grazie a Bauli, licenziatario ufficiale della Federazione – ha donato 650 pandori e panettoni ai bambini e ai ragazzi ricoverati presso le tre sedi con degenza dell’Ospedale: quella del Gianicolo a Roma, quella di Palidoro e quella di Santa Marinella. I dolci natalizi sono stati consegnati oggi.

L’iniziativa è un nuovo capitolo del rapporto instaurato dalla Figc con l’Ospedale pediatrico romano nel 2019, in occasione del 150° anniversario del Bambino Gesù, quando la Federazione ha contribuito a sostenere concretamente i progetti di sviluppo dell’Ospedale. Un legame rinsaldato poi in occasione della gara Italia-Grecia disputata a Roma nell’ottobre 2019, quando gli Azzurri hanno fatto visita all’ospedale e ai giovani pazienti in cura e la grande comunità del Bambino Gesù è stata ospite della Figc allo Stadio Olimpico (oltre 5.000 tra pazienti, familiari, dipendenti e volontari).

“Ringrazio la Figc per aver dimostrato ancora una volta – sottolinea la presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc – la sua vicinanza all’Ospedale in un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. Un dono come questo ha ancora più significato poiché è rivolto a tutti quei bambini e quei ragazzi che per problemi, spesso anche molto seri, di salute si trovano costretti in Ospedale in un momento che dovrebbe essere soprattutto di felicità”.

La Figc ha recentemente promosso la candidatura dell’Ospedale pediatrico al premio “Uefa Foundation For Children Award 2020”. Candidatura che è valsa all’Ospedale il riconoscimento per l’impegno a favore dei bambini con un contributo di 50.000 euro destinato a una nuova iniziativa di collaborazione tra Figc e Bambino Gesù, che ha l’obiettivo di valorizzare il rapporto virtuoso tra sport e salute a beneficio di bambini, adolescenti e famiglie. La Figc ha inoltre aderito a “Yes Mask”, la campagna su Instagram dell’Ospedale Bambino Gesù per promuovere l’uso della mascherina. È così nato “Azzurri Mask”, il filtro Instagram targato Figc e Opbg che ha visto coinvolti i calciatori delle Nazionali maschile e femminile.