Bioetica: aperte fino al 10 gennaio le iscrizioni al master in bioetica e formazione

Sono aperte fino al 10 gennaio 2021 le iscrizioni per il Master di II livello in Bioetica e Formazione, organizzato dalla sezione dipartimentale di Bioetica e Medical Humanities dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Il master ha durata biennale e, a motivo dell’emergenza pandemica – informano i promotori dell’iniziativa –, il primo anno di corso (gennaio-giugno 2021) sarà interamente on-line, mentre il secondo anno (settembre 2021 – luglio 2022), auspicabilmente, verrà offerto in modalità mista (on-line e in presenza). “Offrire una formazione accademica rigorosa e interdisciplinare sulle questioni riguardanti gli interventi sulla vita umana nell’età della tecnica, inserendole nel quadro di fondamentali riferimenti antropologici, teologico-morali e giuridici e cogliendole, in particolare, nella prospettiva della centralità della famiglia”, l’obiettivo del master, che si propone inoltre di “fornire gli strumenti adeguati per collegare le questioni bioetiche nei vari contesti formativi (mirando alla formazione dei formatori) e consultivi (comitati etici, consulenze etiche)”.