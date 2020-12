Coronavirus Covid-19: Fnopo, “ostetriche in prima linea per sostenere Ssn in vaccinazioni ed effettuarle alla popolazione”

“Le ostetriche italiane sono pronte, come sempre, a sostenere il Ssn e in periodo pandemico a contribuire nella lotta contro il Covid-19 aderendo pienamente alla campagna di vaccinazione, che prenderà il via dal prossimo 27 dicembre, sottoponendosi alla somministrazione del vaccino Pfizer Biontech prevista innanzitutto per i professionisti sanitari”, annunciano le componenti del Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione ostetrica (Fnopo).

“Oltre a sottoporsi al vaccino quali professionisti della salute si rendono disponibili ad aderire alle prossime campagne di comunicazione per le vaccinazioni e ad effettuarli esse stesse. Le ostetriche, infatti, sono professionisti formati che da sempre sostengono, in tutti i setting assistenziali in cui operano, questo tipo di profilassi determinante nella prevenzione di malattie quali Hpv, o le patologie che si possono contrarre in gravidanza illustrando alle future mamme l’importanza dei vaccini antiinfluenzali e tutti quelli previsti durante la gestazione”.

È fondamentale, concludono i vertici Fnopo, “l’adesione delle ostetriche a questa importantissima fase del processo di prevenzione, poiché il loro impegno nell’illustrazione dei vantaggi e dell’importanza di questo gesto è cruciale per raggiungere una più ampia platea di popolazione, grazie alla presa in carica della salute delle donne in tutte le fasi del loro sviluppo biologico sessuale e riproduttivo, del neonato e delle famiglie”.