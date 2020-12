Nuove minacce a Zaia: mons. Moraglia (Venezia), “vicinanza e solidarietà” e “ferma condanna per gesto vile”

“Esprimo personale vicinanza e solidarietà al presidente Luca Zaia di fronte alle ripetute minacce di cui è oggetto. L’impegno da lui profuso in questi mesi per fronteggiare la pandemia in atto dimostra grande dedizione, alto senso di responsabilità e vicinanza a tutti i veneti. Tali vili ed esecrabili gesti richiedono una ferma condanna da parte di tutti in quanto profondamente lesivi della persona e socialmente destabilizzanti”. Così il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, esprimendo in una dichiarazione solidarietà e vicinanza al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in seguito alle nuove minacce di cui è stato oggetto di recente.