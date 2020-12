Ragazzi fuori famiglia: Zullo (Agevolando), “proroga del Fondo per i care leaver è un risultato importantissimo”

Approvato in Commissione Bilancio alla Camera l’emendamento a prima firma delle deputate Emanuela Rossini e Gilda Sportiello che proroga di tre anni il Fondo per i care leaver. Con questa misura si potrà proseguire la sperimentazione di interventi e percorsi di accompagnamento, avviati in questi tre anni in varie regioni e coordinati dall’Istituto degli Innocenti e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per aiutare questi ragazzi e ragazze negli anni dai 18 ai 21 a completare gli studi, ricevere supporto psicologico, trovare alloggio e in generale a costruirsi un progetto di vita autonoma.

“Per l’associazione Agevolando e per tutti i care leaver in Italia questo provvedimento è un risultato importantissimo – commenta Federico Zullo, presidente di Agevolando -. Ringraziamo Rossini e Sportiello per il loro lavoro e l’impegno infaticabile. Ma soprattutto grazie a tutti i ragazzi e le ragazze care leaver che attraverso l’associazione hanno avuto il coraggio e la forza di uscire dall’invisibilità e lottare per il loro riconoscimento e i loro diritti. A loro dedichiamo questo risultato certi che il Fondo possa continuare ad aiutare i giovani ‘fuori famiglia’ a costruirsi un futuro degno e sereno”. Zullo conclude: “Per noi la notizia di oggi è davvero un bellissimo regalo in vista delle festività natalizie in un anno così difficile per tutti”.