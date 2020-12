Natale 2020: Ucsi Messina, novena per i giornalisti e benedizione dei Bambinelli

“Essere portatori della bella notizia presso quanti si incontra, con azioni concrete”. Lo ha auspicato il consulente ecclesiastico dell’Ucsi di Messina, mons. Giacinto Tavilla, al termine della benedizione dei Bambinelli, la novena in attesa del Natale, ai giornalisti della sezione provinciale dell’Ucsi di Messina. La benedizione dei Bambinelli è stata organizzata dalla stessa sezione provinciale “Carmelo Garofalo”, guidata dalla presidente Laura Simoncini. Alla celebrazione eucaristica ha partecipato anche il presidente dell’Ucsi Sicilia, Domenico Interdonato. “Papa Francesco – ha detto mons. Tavilla – scrive che ‘ognuno di noi si fa portatore della bella notizia presso quanti incontra, con azioni concrete’. In questa affermazione, mi piace leggere una duplice sollecitazione: portare la bella notizia ma con chiamata personale, non delegabile. Ognuno di noi, infatti, deve annunciare la bella notizia e sappiamo anche, lo diciamo nella nostra preghiera del giornalista, che le notizie possono essere belle e meno belle, posso edificare e possono distruggere. Il Natale ci pone proprio davanti alla bella notizia che ha cambiato il corso della storia”. La presidente Laura Simoncini ha incoraggiato i membri dell’Ucsi Messina ad “aprire il cuore alla gioia e alla solidarietà”. “Proviamo tutti i giorni a scambiarci un sorriso in più, regalandoci sempre più amicizia e armonia”.