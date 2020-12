Coronavirus Covid-19: diocesi Bolzano, morto don Artur Vinatzer

È morto, all’etá di 88 anni, don Artur Vinatzer, a lungo parroco a Laion in val d’Isarco. Il sacerdote è deceduto a causa delle complicazioni legate al Covid-19. Era stato anche parroco a Kiel in Germania e rettore del Seminario maggiore a Bressanone. Don Artur Vinatzer era nato, il 24 gennaio 1932, a Ortisei. Ordinato sacerdote il 18 marzo 1956 a Tirolo, dal 1956 al 1960 è stato cooperatore a S. Paolo, S. Cristina ed Egna. Dal 1960 al 1966 ha svolto l’incarico di educatore al Seminario minore Johanneum a Tirolo. Dal 1966 al 1975, don Vinatzer è stato cappellano e poi parroco a Kiel (Germania). Nel 1975 è stato nominato Rettore del Seminario maggiore di Bressanone, dove è rimasto fino al 1987. Nel 1987 don Vinatzer è diventato parroco a Laion e S. Pietro di Laion, incarico svolto per 23 anni. Nel 2010 è stato esonerato dall’incarico di parroco ma ha continuato il servizio di collaboratore parrocchiale a Laion e S. Pietro di Laion. Dal 2016 al 2019 è stato anche collaboratore parrocchiale a Bressanone. Il rito funebre è fissato per martedì 22 dicembre alle 14.30 a Laion.