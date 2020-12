Arte sacra: mons. Rupnik dona un’opera all’ospedale Gemelli Molise

Il Molise Art, il polo tecnologico presso l’ospedale Gemelli Molise nato per offrire trattamenti all’avanguardia in radioterapia oncologica, riceverà un’opera composta da due tele di padre Marko Rupnik, artista sacro e teologo. Questo pomeriggio i dipinti verranno inaugurati alla presenza di mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Francesco Deodato, direttore del Dipartimento servizi e laboratori, radioterapia oncologica “Molise Art”, Vincenzo Valentini, direttore scientifico del Gemelli Molise, e l’amministratrice delegata del Gemelli Molise, Celeste Condorelli.

Le due tele rappresentano un momento particolare dell’Annunciazione: quando l’arcangelo Gabriele si allontana da Maria che con il suo sì ha già accolto in grembo il Figlio di Dio. “Maria mentre accoglie il Figlio ha i piedi sulla terra – spiega padre Rupnik -. Maria quindi rappresenta la terra e i cieli. Come i cieli e la terra sono diventati abitazione dell’uomo, tutta la creazione è sintetizzata nell’umanità. Così Maria rappresenta l’umanità e diventa l’abitazione di Dio, il vero tempio. L’umanità è espressione di tutti e di tutta la terra. Noi non ci salveremo da soli ma solo insieme con tutti e con tutta la terra”. Sempre oggi verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da mons. Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo metropolitana di Campobasso-Bojano, con mons. Claudio Giuliodori.