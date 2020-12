Natale 2020: Caritas Perugia, consegna a domicilio di oltre 400 pasti caldi

La Caritas di Perugia distribuirà tra la sera del 24 e la mattina del 25 dicembre alcune centinaia di pasti con consegna a domicilio o in modalità di asporto. La distribuzione, grazie alla sua rete di volontari e operatori e al coinvolgimento di alcune realtà imprenditoriali del settore alimentare e della ristorazione, avverrà rispettando le indicazioni per la tutela della salute dei poveri e dei volontari. “Quest’anno non potremo tenere il tradizionale pranzo di Natale offerto dal nostro cardinale Gualtiero Bassetti a quanti fruiscono tutto l’anno delle opere e dei servizi di Carità – annuncia il direttore della Caritas, don Marco Briziarelli –, ma non mancherà la vicinanza a quanti soffrono in questo difficile periodo”.

La distribuzione dei pasti avverrà sia la sera della vigilia sia il giorno di Natale a singoli e a nuclei familiari individuati dai Centri di ascolto diocesano e parrocchiali. Il 24 dicembre riceveranno la cena i 14 ospiti della Casa di prima accoglienza “Sant’Anna dei Servitori” per senza fissa dimora, situata in pieno centro storico, e i 25 assistiti dal Comune di Perugia, nei locali della palestra di Sant’Erminio. Mentre, il 25 dicembre, saranno donati a pranzo, a 50 famiglie, 200 pasti grazie ad un progetto della Galbani in collaborazione con la Caritas italiana. Inoltre, con la collaborazione di tre ristoranti, preventivamente selezionati, 100 pasti saranno distribuiti a famiglie di Perugia città, 50 di ponte San Giovanni, 25 di Olmo e 25 di Ferro di Cavallo, in base alla stessa ubicazione dei ristoranti. Sempre il giorno di Natale resterà aperto il Punto Ristoro Sociale Comune-Caritas “San Lorenzo”, più comunemente conosciuto come la “Mensa” di via Imbriani (in pieno centro storico). Lì saranno distribuiti, come ogni giorno, 100 pasti donati dal Comune.