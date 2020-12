Polonia: diocesi di Sosnowiec, vescovo e sacerdoti donano 50 notebook per studenti in difficoltà o di famiglie numerose

“Consapevoli delle difficoltà delle famiglie con numerosi figli così come di quelle che hanno figli con esigenze educative particolari, i sacerdoti della diocesi hanno deciso di finanziare dei notebook utili per la didattica a distanza”: lo ha spiegato mons. Grzegorz Kaszak, vescovo di Sosnowiec, quando, in vista del Natale, in nome degli ecclesiastici della circoscrizione, ha donato ai meno abbienti 50 dispositivi elettronici. Alla raccolta fondi per finanziare l’acquisto dei notebook da un produttore nazionale hanno contribuito anche i chierici del seminario diocesano. “I bambini con particolari difficoltà hanno tanto più bisogno di interagire tra loro e con i docenti, questi dispositivi lo permetteranno, in attesa della riapertura delle scuole”, ha detto, ringraziando i donatori, Paweł Wilk, direttore del plesso di scuole speciali di Olkusz. I notebook saranno destinati a studenti di Olkusz, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Jaworzno, Wolbrom e Będzin. “Oggi tali dispositivi sono necessari per continuare il processo educativo e i nostri sacerdoti che insegnano catechesi nelle scuole sapendolo bene, hanno avuto l’idea di agevolare l’utilizzo dei computer da parte degli studenti”, ha precisato don Przemysław Lech dell’Ufficio stampa diocesano, aggiungendo che “è stato un dono del cuore con il quale i sacerdoti non solo vogliono dimostrare la loro solidarietà con gli studenti ma dare una risposta alle concrete necessità”.