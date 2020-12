Commissione Ue: raccomandazioni sul Covid. Prolungare le vacanze scolastiche. Messa, si “suggeriscono” le mascherine, evitare i cori

“Al fine di ridurre i rischi di trasmissione” del contagio si suggerisce, “nel periodo successivo alle festività natalizie”, di “prendere in considerazione l’estensione delle vacanze scolastiche o l’introduzione di un periodo di apprendimento online”. È una delle raccomandazioni contenute nel documento della Commissione presentato oggi a Bruxelles. L’intento è quello di creare una sorta di “periodo cuscinetto” inteso a “evitare che le infezioni vengano portate nelle scuole”. La Commissione suggerisce poi, “in caso di cerimonie religiose”, di “valutare la possibilità di evitare eventi di grandi dimensioni” o di “utilizzare trasmissioni online, Tv o radio”, assegnando “posti specifici per le famiglie” (“household bubbles” o “bolle domestiche”) per sedersi insieme; la Commissione suggerisce poi di “vietare il canto comune”. Infine, “l’uso delle maschere è particolarmente rilevante durante questi incontri”.