Ue-Stati Uniti: von der Leyen (Commissione), “nuova agenda transatlantica”. Cooperazione rafforzata dopo la vittoria di Biden

C’è una “nuova agenda transatlantica lungimirante” che oggi Commissione europea e Alto rappresentante Ue hanno presentato. Dopo anni di prova legati a “cambiamenti di potere geopolitici, tensioni bilaterali e tendenze unilaterali”, la vittoria della coppia Joe Biden-Kamala Harris può “presentare un’opportunità irripetibile per progettare una nuova agenda transatlantica per la cooperazione globale basata sui nostri valori, interessi e influenza globale comuni”, dice una nota della Commissione. L’obiettivo, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen è “costruire un mondo più forte, più pacifico e più prospero”, a partire dalla convinzione che “quando il partenariato transatlantico è forte, Ue e Usa sono entrambi più forti”. E adesso “è tempo di ritrovarsi attorno a una nuova agenda”. Quelle che l’Ue ha messo sul tavolo sono “proposte concrete di cooperazione”, ha spiegato Josep Borrell, “messaggi forti ai nostri amici e alleati statunitensi” per “guardare avanti, non indietro”. L’agenda ha tre “principi guida”: “azioni e istituzioni multilaterali più forti”, “perseguire interessi comuni”, “ricercare sempre soluzioni che rispettino i valori comuni di correttezza, apertura e competitività”. La proposta si snoda attraverso quattro ambiti (salute, salvaguardia del pianeta, tecnologia e commercio e infine difesa della democrazia) e per ciascuno delinea i “primi passi concreti” da compiere, con uno sguardo che si allarga sul mondo e sulle crisi e sui nodi geo-politici attuali.