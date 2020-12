Comunicazione: WeCa, online un tutorial sulle “Stories di Instagram”

“Stories di Instagram: cosa sono?” è il titolo del tutorial WeCa in onda da questa mattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e sulla pagina Facebook. Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta e condotto da Alessandra Carenzio, mostrerà tecnicamente come funzionano le stories di Instagram, formato di comunicazione molto più orientato alla leggerezza, all’immediatezza e all’immagine rispetto ai “vecchi social”. “Saper utilizzare le Stories, anche per la comunicazione in ambito religioso da parte di parrocchie, associazioni e istituti religiosi, significa poter entrare in dialogo con una vasta platea di giovani e giovanissimi non abituati a certa verbosità tipica di impostazioni più ‘datate’”. “Instagram Stories – spiega Alessandra Carenzio nel tutorial – è uno strumento innovativo molto utile da implementare all’interno di una strategia social. Infatti, sono tra i contenuti di Instagram che attirano un maggiore engagement tra gli utenti”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa. A breve in collaborazione con “Umbria Radio – InBlu” partirà la trasmissione “Linka!”, condotta da Sonia Montegiove e Andrea Canton, sui temi dei tutorial. Novità principale di questa terza stagione dei tutorial WeCa, la collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Internationalis (Pami): l’ultimo tutorial di ogni mese sarà dedicato alla figura di Maria in rapporto al mondo della comunicazione.