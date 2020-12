Natale 2020: “Così, per… passione!”, la mostra dei presepi quest’anno sarà online

Si svolgerà online, quest’anno, la tradizionale mostra dei presepi organizzata a Terrasini (Palermo) dall’associazione culturale “Così, per… passione!”. “Intorno al presepe… idee, emozioni, sensazioni” è il titolo dell’iniziativa – aperta a tutti e gratuita – che si svolgerà, attraverso Facebook, utilizzando la pagina dell’associazione.

Chi intende partecipare può inviare dal 7 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021 una o più foto (massimo 5) e/o uno o più video (massimo 3) con sottofondo musicale, in cui si veda (in panoramica e nei dettagli) il proprio presepe o i propri presepi dalla tradizionale fattura artistico o artigianale, realizzati in qualsiasi materiale, forma e dimensioni. Verrà creato un album apposito per l’occasione, seguendo l’ordine di arrivo, con l’indicazione specifica di nome e cognome del partecipante più una sintetica descrizione delle caratteristiche degli esemplari proposti. Ciascun visitato della pagina potrà esprimere il proprio apprezzamento cliccando sul “Mi piace” alle relative foto: a fine mostra, i tre presepi e i tre video che otterranno il più alto numero di like saranno destinatari di un riconoscimento, un premio simbolico. La mostra, patrocinata dal Comune di Terrasini, avrà inizio con un evento-incontro in streaming lunedì 7 dicembre, alle 17, con l’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, il sindaco Giosuè Maniaci, gli assessori Arianna Fiorenza e Vincenzo Cusumano. Prevedrà anche la partecipazione di un personaggio del mondo dello spettacolo con una speciale performance natalizia. “La nostra iniziativa si propone quale gesto di fiducia e di augurio che oltrepassi le nostre forze – dice il presidente, Ino Cardinale -, un modo per ‘gettare’ il nostro cuore e il nostro sguardo oltre ogni ansia, ogni smarrimento, oltre le innumerevoli difficoltà che stiamo vivendo, sì che il Natale rechi speranza nel mondo e nelle nostre case”.