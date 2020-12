Sicurezza: rimpatriati due giovani tunisini. Salgono a 52 i provvedimenti di espulsione/allontanamento eseguiti nel 2020

Due cittadini tunisini di 30 e 26 anni, sono stati rimpatriati per motivi di sicurezza dello Stato, in esecuzione di un provvedimento di espulsione rispettivamente dei prefetti di Agrigento e Trapani. Ne ha dato notizia il Viminale in una nota nella quale spiega che il 30enne “già rimpatriato a febbraio 2019, è stato arrestato lo scorso 10 novembre per violazione del divieto di reingresso in Italia” mentre il 26enne “è stato segnalato dal comparto di intelligence quale estremista islamico giunto clandestinamente in Italia”.

Con questi provvedimenti salgono a 513 le espulsioni/allontanamenti per motivi di sicurezza dello Stato eseguiti dal 2015 ad oggi, 52 dei quali nel 2020. Nel 2019 sono stati eseguiti 98 allontanamenti, mentre nel 2018 sono stati 126. Nel 2017 erano stati eseguiti 105 allontanamenti, 66 nel 2016 e ancora 66 nel 2015.