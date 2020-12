Eurostat: cresce la disoccupazione, nell’Ue 16 milioni senza lavoro. In Italia un giovane su tre non ha impiego

A ottobre nell’Unione europea c’erano 16 milioni e 236mila uomini e donne senza lavoro (pari al 7,6% della popolazione attiva), mentre nell’area euro i disoccupati erano 13 milioni e 825mila (cioè l’8,4%): sono cifre in calo rispetto ai dati di settembre 2020; ma paragonata ai dati di un anno fa, la disoccupazione è aumentata di 2 milioni e 186mila unità nell’Ue e di 1 milione e 692mila nell’area dell’euro. L’Ufficio europeo di statistica Eurostat ha pubblicato oggi questi dati, con uno sguardo anche alle differenze per età e genere. Gli under25 disoccupati nell’ottobre 2020 erano il 17,5% nell’Ue e il 18,0% nell’area dell’euro: in aumento rispetto a settembre 2020, quando la disoccupazione giovanile era stata registrata al 17,4% e 17,9% rispettivamente, ma anche rispetto al 2019 quando la disoccupazione giovanile viaggiava intorno al 14,9% nell’Ue e 15,5% nella zona euro. Le donne disoccupate sono percentualmente più degli uomini: 8,0% di donne nell’Ue erano senza lavoro (a settembre era l’8,1%); la percentuale di uomini senza lavoro è stata del 7,2%. Nell’area dell’euro, la percentuale di disoccupazione femminile è stata dell’8,9% (9,0% a settembre); per gli uomini stabile all’8%. In Italia, la disoccupazione giovanile a ottobre 2020 è stata del 30,3%; senza lavoro era il 9,8% della popolazione italiana (con una forbice tra il 9% di uomini e il 10,8% di donne).