Comunicazione: da oggi la Lev è presente sui social

La Libreria Editrice Vaticana da oggi sarà presente sui social con un profilo Facebook e Twitter. “Un prezioso tassello a supporto della comunicazione dell’editrice che vede nei social-network non solo la possibilità di raggiungere un maggior numero di lettori ma uno strumento importante per la diffusione delle parole e del magistero del Santo Padre e dei documenti delle Congregazioni Romane”, si legge in un comunicato. Per il responsabile editoriale della Lev, fra Giulio Cesareo, “la presenza della Libreria Editrice Vaticana sui social-network risponde pienamente al motto dell’editrice ‘Credere è comunicare’. Riprendendo quanto ho già detto in occasione dell’inaugurazione del nostro nuovo sito web, Lev vuole diventare sempre più un agente di comunicazione e di promozione della cultura cristiana. In questo senso i social media sono un nuovo tassello di questa rinnovata alleanza con i nostri lettori e non, in ascolto del magistero del Santo Padre, per vivere e annunciare il Vangelo in maniera consapevole nelle circostanze semplici e speciali che la vita di ogni giorno ci riserva. Come ha detto Papa Francesco, infatti, ‘La comunicazione, i suoi luoghi e i suoi strumenti hanno comportato un ampliamento di orizzonti per tante persone. Questo è un dono di Dio, ed è anche una grande responsabilità. Mi piace definire questo potere della comunicazione come ‘prossimità'”.