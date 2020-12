Avvento: mons. Panzetta (Crotone), “nessuno ceda allo scoraggiamento”

“Viviamo questo Avvento come un tempo per ridestarsi dal sonno, per guardare alla nostra vita in una prospettiva di futuro”. Lo scrive mons. Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crotone-Santa Severina, nel messaggio per l’Avvento intitolato “La speranza per un tempo difficile”. “Nessuno ceda allo scoraggiamento: abbiamo del tempo dinanzi a noi, dobbiamo usarlo bene per fare ritorno al Signore, per metterci sotto le Sue mani e lasciarci plasmare da Lui”, sostiene il presule. “Di fronte alla possibilità dello scoramento, della rassegnazione e dell’angoscia ciascuno di noi, in vista della meta del Natale del Signore, può guardare avanti, impegnandosi in un profondo percorso di rinnovamento della vita”. “Se, infatti, la nostra speranza è vera – aggiunge il presule -, essa ci chiede di cambiare la nostra vita”. Per mons. Panzetta, “è proprio vero: solo il dinamismo della speranza ci permette di incamminarci in un percorso di cambiamento perché essa ci dischiude un futuro rinnovato da costruire insieme con Dio e con i fratelli”.