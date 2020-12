Diocesi: Andria, morto don Vito Ieva. Domani i funerali in cattedrale presieduti dal vescovo Mansi

La diocesi di Andria annuncia la morte di don Vito Ieva. I funerali saranno celebrati domani, alle ore 10.30, presso la chiesa cattedrale di Andria, e saranno presieduti dal vescovo Luigi Mansi.

Don Ieva è nato nel 1940 ed è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1961. Ha svolto il suo ministero di parroco nelle comunità parrocchiali Cuore Immacolato di Maria dal 1977 al 1978; SS. Annunziata dal 1984 al 1994 e Sacro Cuore di Gesù dal 1994 al 2009. Ha inoltre ricoperto diversi incarichi diocesani.

“L’intera comunità ecclesiale – si legge in un comunicato – affida don Ieva al Signore misericordioso, suo servo, che nel tempo della sua dimora tra noi, ha affidato la Sua parola e i Suoi sacramenti, nella certezza che il Padre accogliente gli donerà di esultare per sempre nella liturgia del cielo”. Nella giornata di oggi la salma sosterà presso la chiesa S. Cuore di Gesù per essere trasferita domani in cattedrale per i funerali.