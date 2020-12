Università Cattolica: all’Open Week Unicatt 340mila spettatori per orientarsi al futuro, 370 contenuti, 27 incontri live

340mila spettatori e più di un milione di persone raggiunte grazie agli oltre 370 contenuti prodotti tra video, podcast, grafiche e 27 incontri live, con un picco di ascolti registrato soprattutto nelle dirette trasmesse dal canale Youtube. È il bilancio dell’Open Week Unicatt, l’iniziativa che dal 21 al 28 novembre è andata in scena online sui canali social dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per presentare i corsi di laurea triennali e a ciclo unico delle 12 Facoltà dell’Ateneo.

Una settimana ricca di incontri, approfondimenti e dirette live dove presidi, professori e tutor di Facoltà hanno raccontato dal loro punto di vista l’Ateneo e messo a disposizione conoscenze ed expertise per aiutare i maturandi nella scelta del percorso di studio. “Bisogna scegliere l’Università seguendo le proprie passioni e le proprie inclinazioni”, ha detto il prorettore vicario Antonella Sciarrone Alibrandi nell’incontro di apertura dell’iniziativa. Da questo punto di vista l’Università Cattolica, con la sua offerta multidisciplinare, apre a numerose opportunità: “L’Università Cattolica, presente su tutto il territorio nazionale, spazia e interseca diversi profili disciplinari, grazie alle 12 Facoltà e a più di 150 tra dipartimenti, istituti e centri di ricerca”.

Importante l’apertura al mondo testimoniata anche dalla prima edizione digitale dell’International Week, un’intera settimana dedicata alle opportunità internazionali di studio e stage all’estero dell’Università Cattolica. Fino a venerdì 4 dicembre ogni giorno sui canali social @Unicatt (Youtube | Linkedin | Facebook | Twitter | Instagram) si alterneranno presentazioni dei programmi internazionali, infosession, incontri con i partner internazionali dell’Ateneo, testimonianze di studenti.