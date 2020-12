Commissione Ue: raccomandazioni sul Covid. Kyriakides, “festività saranno diverse per non compromettere sforzi delle ultime settimane”

“Ogni 17 secondi qualcuno nell’Unione muore a causa del Covid-19. La situazione potrebbe stabilizzarsi, ma rimane delicata. Come ogni altra cosa quest’anno, le festività di fine anno saranno diverse. Non possiamo compromettere gli sforzi collettivi delle ultime settimane e mesi”. Lo ha affermato Stella Kyriakides, commissario europeo per la salute, presentando il documento della Commissione con alcune indicazioni indirizzate agli Stati membri in vista delle prossime festività di Natale e fine anno. Titolo del documento, di 15 pagine, “Staying safe from Covid-19 during winter”. “Quest’anno salvare vite umane deve avere la precedenza sulle celebrazioni”, ha sottolineato la commissaria. “Ma con i vaccini che si profilano all’orizzonte, c’è anche speranza. Tutti gli Stati membri devono ora essere pronti ad avviare campagne di vaccinazione e distribuire i vaccini il più rapidamente possibile non appena sarà disponibile un vaccino sicuro ed efficace”.