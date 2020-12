Consiglio d’Europa: premio Nord-Sud a Leoluca Orlando e Nabila Hamza. “Eccezionale difesa dei diritti umani”

È stato consegnato oggi a Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, e a Nabila Hamza (Tunisia) il Premio Nord-Sud del Consiglio d’Europa a riconoscimento della “eccezionale difesa dei diritti umani e della democrazia pluralistica” operata da queste due persone, “contribuendo a una maggiore solidarietà in un mondo di crescente interdipendenza”. La tunisina Nabila Hamza è una sociologa, attivista femminista ed esperta in questioni di genere, attualmente vice-sindaco di La Marsa, ha al suo attivo numerosi impegni e contributi nel sostenere la partecipazione della società civile e delle donne in particolare nel mondo arabo. Mentre Leoluca Orlando è stato premiato per aver creato nel 2015 la “Carta di Palermo” che difende il diritto alla mobilità internazionale e il “Consiglio delle Culture”, un organo consultivo composto da membri eletti dai migranti per dare loro una voce in politica. Il premio è stato consegnato nel corso di un evento nella sede del parlamento portoghese, che si è svolto parzialmente in presenza e con interventi a distanza, nel contesto del “Forum di Lisbona” che si è aperto ieri per affrontare il tema “Come possiamo aumentare l’impatto della solidarietà internazionale al fine di garantire un futuro più sostenibile e unito?”.