Commissione Ue: raccomandazioni sul Covid. Schinas, “necessario approccio comune alla pandemia”

La “guida” rivolta agli Stati membri “per promuovere un approccio comune alla stagione invernale, e in particolare su come gestire il periodo di fine anno, è di vitale importanza”. Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione, chiarisce gli intenti del documento presentato oggi a Bruxelles con le raccomandazioni dell’esecutivo ai 27 Stati aderenti per continuare a fronteggiare la pandemia Covid-19. “Dobbiamo ridurre i futuri focolai di infezione nell’Ue. È solo attraverso una gestione attenta della pandemia che eviteremo nuovi lockdown” e “supereremo insieme” questa fase. Oggi la Commissione ha adottato una strategia per gestire in modo sostenibile la pandemia nei prossimi mesi invernali, un “periodo che può comportare un rischio di maggiore trasmissione del virus a causa di circostanze specifiche come i raduni al chiuso”. La Commissione teme che le festività, precedute dallo shopping e con le consuete feste in casa, compromettano i risultati che con fatica si stanno ottenendo in questi giorni. La strategia raccomanda “vigilanza e cautela continue per tutto il periodo invernale e fino al 2021”, quando si verificherà il lancio di vaccini “sicuri ed efficaci”. La Commissione fornirà quindi ulteriori orientamenti per un’abolizione “graduale e coordinata” delle misure preventive e di confinamento. Un approccio coordinato a livello Ue è ritenuto “fondamentale per fornire chiarezza alle persone ed evitare una recrudescenza del virus legata alle vacanze di fine anno. Qualsiasi allentamento delle misure dovrebbe tenere conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e di una capacità sufficiente per testare, rintracciare i contatti e trattare i pazienti”.