Prende il via questa sera il ciclo di catechesi di Avvento che il vescovo di Tortona, mons. Vittorio Francesco Viola, predicherà ogni mercoledì alle 21 in preparazione al Santo Natale. Il presule sarà in cattedrale ma sarà possibile seguire la catechesi in streaming video sui siti web della diocesi e di RadioPnr, sulle pagine Facebook dei media diocesani, sulle frequenze di RadioPnr (Fm 96.400) e in streaming audio tramite l’app di RadioPnr.