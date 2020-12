Natale 2020: Custodia Terra Santa, domani in diretta streaming da Betlemme “#WithMyEyes” per gli auguri

Si svolgerà domani, 15 dicembre, (alle 21, ora italiana) in diretta streaming da Betlemme l’edizione speciale di “#WithMyEyes Sguardi sulla Terra Santa” per gli auguri di Natale, con padre Ibrahim Faltas. Con lui saranno collegati, tra gli altri, anche padre Alberto Pari e i ragazzi della scuola di musica “Magnificat” da Gerusalemme; padre Kevork Sarkisyan da Yerevan in Armenia; Marianna El Rahy e Maroun Mazawi da Beirut in Libano; padre Firas Lutfi da Aleppo in Siria; il monaco Wisam Karo da Mosul in Iraq. Collegamenti anche dalla Guinea Bissau e dal Venezuela. Conducono la serata: padre Sergio Rotasperti da Freiburg in Germania, Marina Venturini e don Marco Di Giorgio da Pesaro e Alberto Tosi da Sassuolo. Partecipano alla serata i giornalisti: Francesca Cipolloni da Macerata; Simonetta Marfoglia da Pesaro; Vincenzo Varagona da Ancona; Francesca Palombi da Roma.