Coronavirus Covid-19: Salesiani Etiopia, seminario di sensibilizzazione e prevenzione sulla pandemia

Il 13 dicembre si è svolto un seminario per i giovani animatori del “Don Bosco Mekanissa” di Addis Abeba, volto alla sensibilizzazione e alla prevenzione su Covid-19. Lo rende noto l’agenzia salesiana Ans. Il seminario è stato organizzato dal Dipartimento di pastorale giovanile, coordinato da don Samuel Abraha, delegato per la pastorale giovanile della Visitatoria Africa Etiopia (Aet), con il patrocinio dell’Ufficio di Pianificazione e Sviluppo Aet. L’evento ha riunito oltre 30 giovani animatori di vari settori della comunità: Centro giovanile, scuola elementare, scuola media superiore e preparatoria, Centro di formazione professionale e parrocchia, che dovranno diventare protagonisti nei loro contesti nella sensibilizzazione e gestione della crisi della pandemia. Al 13 dicembre in Etiopia si registrano 11.6297 casi confermati di Covid-19, con 1.803 vittime e 92.449 persone guarite.